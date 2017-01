Dit schilderij blijkt 230 jaar nadat het werd geschilderd mysterieuze boodschap te bevatten

Koen Van De Sype

Op het eerste gezicht lijkt er met dit portret van de Schotse dichter Robert Burns uit 1787 niets aan de hand te zijn, maar een expert heeft ontdekt dat het een verborgen boodschap bevat. Jerry Brannigan - een schrijver en Burnskenner - kreeg een telefoontje van de eigenaar, toen die bij het restaureren van het schilderij op kleine lettertjes en enkele onopvallende symbolen was gestoten.

Deze symbolen ontdekte Jerry Brannigan op het hoofd van Burns. © rv. De letters 'mara' zijn ook op zijn hoofd te zien. © rv.

"De cijfers en letters zouden kunnen wijzen op de status van Burns in de vrijmetselarij", aldus Brannigan, die twee jaar bezig was met zijn studie en het resultaat voorstelde aan de universiteit van Glasgow. "De komeet boven zijn schouder kan een voorstelling zijn van de vrijmetselaars-ster. Een andere piste is dat het de komeet Halley zou zijn, die zichtbaar was in de periode dat het werk werd gemaakt. Die zou de komst van een belangrijk persoon hebben voorspeld, zo werd toen aangenomen."



Stof

Het schilderij werd pas in 2013 ontdekt op een veiling, onder een dikke laag stof. Kenners nemen aan dat het de vierde versie was van het portret. De andere versies hangen in toonaangevende musea, zoals de National Portrait Gallery in Londen. "Het schilderij is zodanig gemaakt dat je bepaalde dingen alleen maar kan zien met de juiste lichtinval. Je moet het echt vanuit alle hoeken bekijken", klinkt het. "De tekens zijn ook vaak niet groter dan een millimeter. Ze moeten met veel kunde zijn aangebracht, ik vermoed zelfs met een penseel met maar één haartje."