Smurfen-tekenaar Pascal Garray (51) overleden

17/01/17 - 12u58 Bron: Belga

De Smurfen en de halfgeest, de meest recente Smurfenstrip. © Le Lombard.

Pascal Garray, striptekenaar van onder meer De Smurfen en Steven Sterk, is gisterochtend overleden op 51-jarige leeftijd. Dat meldt Origami PR in een persbericht. De Luikenaar was sinds 1990 tekenaar bij Studio Peyo en werkte mee aan 17 stripalbums van De Smurfen en 7 albums van Steven Sterk.