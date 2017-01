Patrick Van Gompel krijgt Gulden Boek

Door: redactie

17/01/17 - 04u00 Bron: vtmnieuws.be

video

Patrick Van Gompel is al sind 1978 als journalist werkzaam voor verschillende media. Vanaf 1989 werkt hij voor Het Nieuws van VTM, waar hij de wereld voor rond heeft gereisd als verslaggever in oorlogsgebieden in Congo, Rwanda, Somalië, Irak, Tunesië, Libië, Israël, Egypte en Oekraïne.



Boeken en strips

In alle media waarvoor Van Gompel werkte, had hij volgens de jury van Boek.be veel belangstelling voor boeken en strips. In zijn vrije tijd organiseerde hij twintig jaar lang De Stripgidsdagen in Turnhout en als voorzitter van de Bronzen Adhemar Stichting zorgde hij ervoor dat strips volwaardig worden behandeld door het Vlaams Fonds voor de Letteren. Midden jaren tachtig was hij ook jurylid van de legendarische Stripkwis op de VRT.



Van Gompel is al vijftien jaar jurylid van de Knack Hercule Poirot Prijs voor het beste Vlaamse misdaadverhaal. Zelf schreef hij in 1995 een boek, 'Strips Aha, de Wereld van het Beeldverhaal.'