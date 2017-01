Door: redactie

16/01/17 - 22u32 Bron: vtmnieuws.be

video

VTM NIEUWS-journalist Patrick Van Gompel heeft de prijs Het Gulden Boek gekregen. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door Boek.be aan iemand "die zich op bijzondere wijze inzet voor het boek of de verspreiding ervan, maar die zichzelf bij voorkeur buiten of in de marge van het boekenvak bevindt".