Banksy-expo van start in Antwerpen

In de Shopping Stadsfeestzaal aan de Meir in Antwerpen is vandaag de tentoonstelling "The Art of Banksy" officieel geopend. Tot 19 maart kan je er elke dag het werk van 's werelds bekendste maar tevens door mysterie omgeven straatkunstenaar ontdekken, dankzij zijn voormalige manager Steve Lazarides. Die combineerde zijn eigen collectie met stukken uit privécollecties om een blik voor en achter de schermen te werpen op de Britse artiest, van wie de identiteit nog steeds niet officieel bekendgemaakt is.