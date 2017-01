George R.R. Martin "denkt" dat zijn nieuwe boek dit jaar uitkomt

Door: redactie

11/01/17 - 01u00 Bron: Twitter

George R. R. Martin, schrijver van de fantasyreeks 'Game of Thrones'. © reuters.

Goed nieuws voor Game of Thrones-fans: schrijver George R.R. Martin, op wiens boeken de hitserie is gebaseerd, hint op zijn blog dat het laatste boek van de serie nog dit jaar wel eens in de winkels zou kunnen liggen. Het boek, getiteld 'The Winds of Winter' wordt het zesde deel in de populaire 'Game of Thrones'-reeks.