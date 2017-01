Eindelijk ingekleurde versie van allereerste Kuifje-album

Door: redactie

9/01/17 - 15u09

© photo news.

'Kuifje in het land van de Sovjets', het eerste stripalbum rond reporter Kuifje, verschijnt woensdag eindelijk in een ingekleurde versie, bijna 34 jaar na de dood van geestelijke vader Hergé. Het album was het enige in de reeks dat tot op vandaag alleen in zwart-wit was te verkijgen.

Moulinsart, de organisatie die de nalatenschap van het oeuvre van Hergé beheert, en uitgeverij Casterman maakten van de publicatie een feestelijk gebeuren na een weekend waarin de jonge reporter werd gehuldigd op de Grote Markt in Brussel en in het Hergémuseum in Louvain-la-Neuve. Dinsdag is het overigens 88 jaar geleden dat Kuifje zijn opwachting maakte in 'Le Petit Vingtième', een jeugdbijlage van de Franstalige krant 'Le Vingtième Siècle'.



Trein

Vanmorgen werd de nationale en internationale pers in Brussel-Zuid uitgenodigd om de trein te nemen naar Train World, het Belgische treinmusuem van de NMBS in Schaarbeek. De trein was voor de gelegenheid gehuld in gekleurde tekeningen van Kuifje uit zijn eerste avontuur in de Sovjetunie. In het treinmuseum loopt tot 16 april een tijdelijke expo over Hergé en de treinen die in Kuifje aan bod komen. Lees ook Originele Kuifje-tekening brengt recordbedrag van 1,5 miljoen euro op

Unieke verzameling van 25.000 (!) strips te koop

Erotische tekeningen Kuifje brengen 22.000 euro op © Marc Baert.