'Puur Pascale' best verkochte boek van 2016

redactie

6/01/17 - 16u46

© Lannoo.

Pascale Naessens was vorig jaar met voorsprong de meest succesvolle schrijfster van Vlaanderen. Haar boek 'Puur Pascale. Beter Eten is Beter Leven' ging het meest over de toonbank. Dat blijkt uit de GFK-verkoopcijfers. Ook haar andere zes boeken staan in de top 100. "Dit laat zien dat mensen deze manier van gezonde voeding omarmen en er zich vooral beter bij voelen", aldus Pascale Naessens.

Pascale Naessens staat al voor het derde jaar op rij op de eerste plaats in de top 100 van best verkochte boeken. Haar nieuwste boek 'Puur Pascale. Beter Eten is Beter Leven' doet beter dan al haar voorgaande boeken, ondanks de kritiek aan het adres van Naessens. "Ik begrijp de polemiek niet", zegt ze. "Mijn boeken zetten de mensen aan om gezonder te eten, meer groenten en fruit, om natuurlijke voeding te eten en industrieel bereide voeding en fastfood te mijden. De verkoopcijfers bewijzen dat een groot publiek daarvoor gevoelig is."



'Puur Pascale. Beter Eten is Beter Leven' wordt geprezen in binnen- en buitenland. Het boek is door de internationale organisatie Gourmand Awards genomineerd als 'Best Cookbook of the Year' voor Nederlandstalig België. Dankzij die nominatie dingt Naessens nu mee naar de award 'Best of the World' die dit jaar in Yantai in China wordt uitgereikt.



Naessens' kookboeken waren aanvankelijk geen onverdeeld succes. Haar eerste kookboek 'Mijn Pure Keuken' kon op weinig interesse rekenen, maar beetje bij beetje maakte ze de Vlaming warm voor gezonde voeding. Haar concept van lekker en gezellig koken om energieker en gezonder te leven, bleek een schot in de roos.