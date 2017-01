Wordt vrachtwagen van aanslag in Berlijn een museumstuk?

Door: redactie

De vrachtwagen waarmee Anis Amri, de vermoedelijke dader, inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Hij had de truck eerder gekaapt van een Poolse chauffeur, die werd door de dader doodgeschoten. © afp.

De vrachtwagen op 19 december gebruikt werd om een aanslag te plegen op een kerstmarkt in Berlijn komt mogelijk terecht in 'Das Haus der Geschichte', één van de populairste Duitse musea. "Het gaat om een deel van onze geschiedenis, of we dat nu willen of niet", zegt de voorzitter van de stichting 'Haus der Geschischte' aan het Duitse persagentschap DPA.

"Het is nog te vroeg om daarop een sluitend antwoord te bieden", aldus Hans Walter Hütter over de vraag of de vrachtwagen een plaats zal krijgen in het museum voor hedendaagse geschiedenis in Bonn. "Om een juiste keuze te maken, is de nodige afstand nodig", aldus nog de voorzitter van de stichting achter het museum. Bovendien is de hele truck te groot om in het museum op te nemen. "Het zou dan om een deel geen."



Wat het ook wordt, in geen geval mag de aanslag van 19 december, die aan 12 mensen het leven heeft gekost, uitsluitend vanuit het perspectief van de dader bekeken worden. "Maar als een daad van maatschappelijk belang is, zoals dat hier het geval is, maakt het deel uit van onze geschiedenis. Of we dat nu willen of niet."