Schrijver van 'Watership Down' overleden

27/12/16 - 21u34 Bron: Belga

literatuur Richard Adams, de Britse auteur van Watership Down (Waterschapsheuvel), is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn dochter.

Het hartverscheurende klassieke verhaal, dat gaat over een groep konijnen die op zoek gaan naar een nieuwe thuis nadat hun kolonie is vernield, werd voor het eerst gepubliceerd in 1972. Van het boek verscheen in 1978 ook een animatiefilm. In 1999 volgde een animatieserie van 39 afleveringen met veel nieuwe personages en volledig nieuwe verhaallijnen.



In 1996 schreef Adams een vervolg op Waterschapsheuvel, Tales from Watership Down. Bekend is ook het nummer Bright Eyes uit de verfilming, dat geschreven werd door Mike Batt, maar vertolkt door Art Garfunkel.



Adams schreef nog vijf andere boeken en werd bekroond met tal van onderscheidingen.