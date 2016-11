Hollandse Job en Nynke ontwerpen kerstetalages Barneys

Suzanne Borgdorff

24/11/16 - 15u48

De Love Boat. © Studio Job.

interview Het Brabantse designcollectief Studio Job had onlangs de eer om de kerstetalages in te richten van het wereldberoemde Amerikaanse luxewarenhuis Barneys. In 27 vestigingen kunnen shoppers genieten van Hollandse kunst met het thema 'love peace joy'. De klus is een droom die uitkomt voor Job Smeets en Nynke Tynagel. Vijf vragen aan Job.

Nynke Tynagel en Job Smeets. © Studio Job.

1. Hoe kwam Barneys bij jullie terecht?

"We hadden een expositie in het Museum of Art and Design in New York, waarna de directeur van Barneys ons benaderde. Het idee om een kerstetalage te ontwerpen breidde zich uit tot een totaalplan voor de 27 vestigingen van Barneys door heel Amerika. Het werd een zogenaamde brand identity, waarbij we alles mochten ontwerpen, van placemats tot kunstwerken.''



2. Hoe belangrijk is deze opdracht voor Studio Job?

"We zijn in het verleden benaderd door de Bijenkorf voor een soortgelijk project. Die samenwerking kwam er nooit, want we werden het niet eens over de vorm ervan. Dat we het nu voor Barneys mochten doen, is huge.'' Lachend: "Het stond zeker op onze wishlist.''



3. Hoe zijn jullie te werk gegaan?

"Met een dosis Hollandse nuchterheid. Eigenlijk zoals we altijd werken. Het ging niet enkel om sculpturen, maar om een identiteit, en die kun je op vele manieren uiten. Je gaat van een niche naar een populair segment.''



4. Kun je ons meenemen naar de etalage op Madison Avenue?

"Barneys wordt gezien als een van de meest luxueuze warenhuizen en is ontzettend toonaangevend. De gevel op Madison heeft drie etalages. Die naast de hoofdingang is de grootste en is gevuld met de grootste sculptuur: de love boat. Het is eigenlijk een soort love Titanic, want het schip is zinkende en zit vol met bizarre dingen. Zo steken er armen uit de romp en zie je kussende mannen in een video. Het is een surrealistisch gebeuren dat ontworpen is in de tijd van de verkiezingsstrijd tussen Clinton en Trump. Die brainwash wilden we erin hebben, met een koppeling naar surrealisme.''



5. Wat is je favoriete element uit de etalage?

"De boot is onze masterpiece, maar ik vind de combinatie van alles het mooist. Ook al is dit maar voor een paar maanden: het idee dat Barneys verwacht hiermee zijn omzet te spekken is heel cool. Het gaat verder dan kunst. 100 procent tevredenheid boeken is een utopie, maar dit was zo'n leuke samenwerking dat ik wel durf te spreken over 95 procent!''