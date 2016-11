Meer dan honderd jaar oud spookverhaal van H.G. Wells ontdekt in archief

Door: redactie

24/11/16 - 15u40 Bron: Belga

© ap.

Literatuur Een journalist heeft een meer dan honderd jaar oud spookverhaal van de hand van sf-auteur H.G. Wells ontdekt. Het wordt deze week voor het eerst gepubliceerd. Het verhaal met als titel 'The Haunted Ceiling' (De behekste zoldering) valt integraal te lezen in het Britse tijdschrift The Strand.

© reuters.

Het was een journalist van dát magazine dat het kortverhaal, dat Wells vermoedelijk schreef omstreeks 1895, ontdekte. Hij ging daarvoor het uitgebreide archief over H.G. Wells in de universiteit van Illinois doorpluizen.



Volgens journalist Andrew Gulli is het verhaal een "Wells op zijn best" en lijkt het qua sfeerschepping veel op 'The Red Room', een ander, bekend, Wells-verhaal. De Rode kamer werd geschreven in 1896.



Gothic

Wells schreef zijn gothic-verhaal vermoedelijk tijdens zijn dertigste levensjaar. Op dat moment waren spookverhalen "in" en kampte Wells met een gebrek aan geld.



The Invisible Man

Wells is vooral bekend als schrijver van science fiction. Hij is de auteur van beroemde romans als 'Het eiland van Dr Moreau', 'De Tijdmachine'(uit... 1895), 'The War of the Worlds' en 'The Invisible Man'. Al die verhalen werden ook verfilmd.