Charlie Hebdo krijgt Duitse versie

Door: redactie

23/11/16 - 16u20

© epa.

Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo verschijnt vanaf 1 december in een Duitse versie, zo heeft de woordvoerster van het blad aangekondigd. Het eerste nummer wordt op 200.000 exemplaren gedrukt.

Het eerste nummer van de Duitstalige Charlie Hebdo zou vooral teksten en tekeningen brengen die uit het Franse blad worden vertaald. Maar de redactie wil de inhoud ook exclusief voor de Duitse editie maken en samenwerken met Duitse satirici.



De ploeg van Charlie Hebdo heeft voor Duitsland gekozen omdat de journalisten daar de beste ontvangst kregen op conferenties en omdat het nummer dat een week na de aanslagen van 7 januari 2015 verscheen, daar het meeste succes had. Er werden toen 70.000 exemplaren van verkocht, tegen duizend per week in andere tijden.



Charlie Hebdo vertaalt al een deel van zijn website in het Engels. In Frankrijk worden wekelijks 60.000 exemplaren van het blad verkocht in de krantenwinkels en -kiosken, boven op de 50.000 abonnementen.