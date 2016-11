Al 3 miljoen mensen keken zich de ogen uit op deze kunstvideo van iemand die een wind laat onder water

Koen Van De Sype

23/11/16 - 09u32 Bron: Vimeo, Metro

Arty farty: zo kan je de opmerkelijke nieuwe video van de Israëlische kunstenaar Micky Zilbershtein misschien nog wel het beste omschrijven. Al 3,2 miljoen mensen bekeken afgelopen week het filmpje, waarop iemand te zien is die onder water een wind laat.

'Underwater Flatulence in 120 Fps' is de titel van het werk en het draait om drie grote thema's volgens Zilbershtein: bevrijding, vrijheid en censuur. Onder de vertraagde beelden van een zwemmende vrouw werd muziek gemonteerd van 'Duettino Sull'aria' uit de opera 'Het Huwelijk van Figaro' van Mozart.



Commentaren

De commentaren lieten natuurlijk niet lang op zich wachten en gaan van 'this stinks', 'welke camera heb je gebruikt' (een Go Pro 4), 'een beter scenario dan Twilight' en 'ik denk dat ik het kan ruiken'. Maar kijk vooral zelf.