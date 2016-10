Erotische tekeningen Kuifje brengen 22.000 euro op

bewerkt door: redactie

11/10/16 - 21u13 Bron: Belga

© photo news.

strips

Een twintigtal originele tekeningen en schilderijen van Jan Bucquoy over 'La vie sexuelle de Tintin' zijn in een Brussels veilinghuis onder de hamer gegaan voor in totaal meer dan 22.000 euro.



De erotische strip 'Het seksuele leven van Kuifje' kwam uit in 1993. Met de opbrengsten wil Bucquoy een opvolger voor zijn film 'Camping Cosmos' draaien.