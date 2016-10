Lize Spit wint Bronzen Uil met 'Het Smelt'

Door: redactie

'Het Smelt' van Lize Spit wint De Bronzen Uil 2016. De jury heeft vanavond, tijdens het literair festival Het Betere Boek, de winnaar bekendgemaakt. De prijs bekroont de beste Nederlandstalige debuutroman van het jaar.

De zesde editie van Het Betere Boek, dat georganiseerd wordt door het Willemsfonds, was opnieuw een succes. Voor de Bronzen Uil waren er meer dan zestig boeken kandidaat waaruit een shortlist van 6 boeken werd gedestilleerd: Yvon Né met 'Het scheve meisje' (De Geus), Hagar Peeters met 'Malva' (De Bezige Bij), Filip Rogiers met 'Verman je' (Polis), Koen Sels met 'Generator' (Het Balanseer), Carly Wijs met 'Het twijfelexperiment' (AmboIAnthos) en Lize Spit met 'Het Smelt' (Das Mag).



De jury, onder leiding van Jos Geysels, was onder de indruk van de literaire kwaliteiten van de shortlist en van het stilistisch vakmanschap en de poëtische taal van de auteurs.



Na zorgvuldige beraadslaging en bedachtzame discussie, koos de jury uiteindelijk voor een "vlijmscherp, rauw, en ook subtiel geschreven relaas. Het perfect opgebouwde verhaal wordt met grote discipline uitgewerkt en zorgvuldig gedoseerd ontrafeld. De auteur neemt de lezer mee in een reis waarin een wreed verleden het heden hopeloos determineert. De mengeling van wraakzucht en tederheid, van harde afrekening en zacht mededogen" overtuigde de jury om De Bronzen Uil 2016 toe te kennen aan 'Het Smelt' van Lize Spit, zo luidt het.



De prijs werd dit jaar uitgereikt door Vlaams cultuurminister Sven Gatz. Lize Spit ontvangt voor de prijs 5.000 euro en een bronzen beeld. "Ik ben heel blij en sta te trillen op mijn benen. Ik had het andere schrijvers ook gegund om via de prijs nog meer lezers naar hun boeken te lokken, maar ik ben echt heel blij", stamelde een lichtjes ontredderde Lize Spit na de bekendmaking.



Naast De Bronzen Uil werd ook de Lezersprijs De Bronzen Uil uitgereikt. Die ging dit jaar ook naar Lize Spit.