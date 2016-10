Vlaamse fotograaf plaatst dieren in verlaten gebouwen, met fascinerend resultaat

© Henk Van Rensbergen.

De nieuwe Snoecks, de editie voor 2017, ligt nu in de winkels. Daarin komt onder meer een fotoreeks van Vlaming Henk Van Rensbergen aan bod, die een eigen, fascinerende wereld schiep in zijn beelden.

In 2015 begon Van Rensbergen met een nieuw project waar hij de kijker meeneemt naar een wereld waarin de mens is uitgestorven. Wat overblijft zijn de dieren en een verlaten, vervallen wereld waarin het moderne afbrokkeld en de natuur weer overneemt. De fotograaf bracht deze twee aspecten samen, wat voor een zeer intrigerend resultaat zorgt.

© Snoecks.

Snoecks 2017 kost 19,90 euro en ligt nu in de winkels. In de boekhandel is Snoecks 2017 ook verkrijgbaar in een speciale editie met een andere coverfoto van Patricia Willocq in plaats van de glamourcover van Richard Egli.