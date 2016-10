Tekening van Hergé verkocht voor bijna miljoen euro in Hong Kong

Door: redactie

4/10/16 - 21u06 Bron: Belga

Een originele tekening van Hergé heeft 967.279 euro opgebracht tijdens een veiling in Hong Kong. Dat meldt veilinghuis Artcurial. Het gaat om een voorbereidende tekening voor de fresco van de trappen in het cultureel centrum van Wallonië-Brussel in Parijs. Daarop staan de belangrijkste personages uit de avonturen van Kuifje afgebeeld.