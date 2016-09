Nieuw onderzoek ontrafelt waarom kunst zo goed is voor dementiepatiënten

Koen Van De Sype

Australische onderzoekers zijn erin geslaagd om te achterhalen waarom kunst zo een positief effect heeft op dementiepatiënten. Tot nu toe was niet duidelijk wat het heilzame effect precies veroorzaakte.

Het onderzoek werd gesponsord door de Art Gallery of New South Wales, dat sinds 2010 een speciaal programma heeft voor dementiepatiënten, naar het voorbeeld van het Museum of Modern Art in New York. De patiënten kunnen er de collectie met hun begeleiders bekijken en met elkaar bespreken.



Volgens de studie zou kunst de patiënten een verhoogd gevoel van geluk geven en angstgevoelens afremmen door hen toe te laten in het moment te blijven. Dementie heeft immers een impact op het geheugen, maar niet op emoties. Meteen bespaarde het de patiënten de stress en de frustratie die ze anders ondervinden als ze proberen om zich iets te herinneren.



Plezier

"Je kan het plezier op de gezichten van de mensen zien als ze met kunst bezig zijn", aldus Margret Meagher van het Australian Centre for Arts and Health. "Het plezier van de interactie, het gevoel van eigenwaarde en de appreciatie. Familie en begeleiders kunnen hen weer zien zoals ze vroeger waren."



Rusthuizen

Door het succes bekijkt de Art Gallery of New South Wales of ze het programma niet kan uitbreiden naar onder meer rusthuizen in de staat. Ze kan dan kunst naar patiënten brengen die zelf niet meer in het museum geraken.