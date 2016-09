9 dingen waar we Roald Dahl nog altijd dankbaar voor zijn

Door: redactie

13/09/16 - 16u40

Scène uit de Grote Vriendelijke Reus van Steven Spielberg © kos.

Vandaag zou hij 100 zijn geworden, was dat geen mooie sprookjesachtige leeftijd geweest voor de man die 250 miljoen kinderboeken verkocht? Zelf bleek hij helemaal geen Grote Vriendelijke Reus, Dahl was vaak grof en onbeschoft, maar zijn boeken spreken na jaren nog tot de verbeelding. Tot die van Steven Spielberg bijvoorbeeld die de GVR net verfilmde.

Roald Dahl (1916-1990), foto uit 1988. © photo news.

1. Hij nam onze angst voor muizen weg

Muizen zagen er nooit nog griezelig uit na de fratsen van de schattige veelvraat Bruno Jenkins die door De Heksen in een muis veranderd werd.



2. Hij leerde ons dikke boeken lezen

Hoe trots waren we niet toen we de laatste pagina van Matilda bereikten. Een eerste 'dik' boek. En het verveelde geen moment!



3. Hij leerde ons dikke boeken herlezen

Eén keer was vaak niet genoeg. De boeken van Roald Dahl las je opnieuw en opnieuw tot ze volledig uit elkaar vielen.



4. Hij leverde ons de beste 'mag ik nog even opblijven'-excuses

"Ik kan niet slapen. Ik heb gedroomd over De Heksen" was altijd een valabel excuus om nog eventjes bij mama en papa in de zetel te mogen en wat langer op te blijven.



5. Hij maakte chocoladerepen magisch

Die spanning bij het openen van een chocoladereep. Jarenlang hoopten we stiekem op een 'gouden wikkel' zoals Sjakie. (Jep, zelfs bij een pak budgetchocolade uit de Colruyt)



6. Hij kan kinderen uren laten stilzitten

Of heb jij nooit geprobeerd om net als Matilda iets te laten bewegen met je ogen? Als je het maar hard genoeg probeerde....



7. Fropskottel

Die momenten waarop we onze ouders overtuigd kregen om nog eens Fropskottel te maken, het toverdrankje uit de GVR met bubbels die naar beneden bruisen. Pure magie!



8. Hij zorgde ervoor dat iedereen een seut wou zijn

Want hoewel Mathilde met haar boekenverslaving eigenlijk een typische seut is, wilde toch ieder kind haar zijn. Hoe Roald Dahl nerds cool heeft gemaakt.



9. Hij verzon de beste nieuwe woorden

Want hoe fantastisch zijn woorden als mensbaksel, fropskottel, knotszwabber, wangdoedels en flitspoppers wel niet? Je kunt zelfs een Roald Dahl woordenboek kopen, waar al zijn verzonnen woorden in worden uitgelegd.