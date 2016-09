250 miljoen jeugdboeken verkocht maar een hekel aan kinderen

LIEVE VAN BASTELAERE

13/09/16 - 05u00

© Getty Images.

Vandaag zou schrijver Roald Dahl honderd geworden zijn. Hij is de man die kinderen 's nachts stiekem uit het raam doet gluren om te zien of de Grote Vriendelijke Reus niet passeert. Zijn boeken - griezelig en vol fantasie tegelijkertijd - boeien nu al drie generaties koters. Maar een kindervriend was de soms ronduit onbeschofte Dahl allesbehalve.