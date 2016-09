Schrijfster 'Eat Pray Love' verliefd op een vrouw

Door: redactie

12/09/16 - 07u30 Bron: The Guardian, Facebook

Elizabeth Gilbert bij de filmpremière van Eat Pray Love in Londen in 2010. © ap.

Enkele maanden geleden liet Elizabeth Gilbert, de schrijfster van de wereldwijde bestseller 'Eat Pray Love' ('Eten, Bidden, Beminnen') de wereld weten dat ze ging scheiden van de liefde uit haar boeken, de Braziliaan Jose Nunes. Afgelopen week liet ze weten wat de reden achter de scheiding was: ze was verliefd geworden op haar beste vriendin, schrijfster Rayya Elias, met wie ze nu een relatie heeft.

Fans over de hele wereld waren geschokt toen Gilbert in juli haar scheiding van Nunes aankondigde. In een lange Facebookpost legde Gilbert vorige week aan haar fans uit hoe haar liefde voor Elias duidelijk werd en haarzelf verraste nadat bij Elias alvleesklier- en de leverkanker werd geconstateerd. "De dood, of het aanzicht van de dood zorgt ervoor dat alles wat niet 'echt' is wordt weggevaagd. Tijdens dat heldere moment drong het tot mij door dat ik niet alleen van Rayya houd, maar dat ik verliefd ben op haar. En dat ik geen tijd meer heb om dat te ontkennen", schreef ze.



Reis

Gilbert en Elias waren al zo'n vijftien jaar bevriend met elkaar. De schrijfster bevestigt dat haar liefde voor Elias aan de basis ligt voor het einde van haar huwelijk met Nunes. Gilbert ontmoette haar ex-man toen ze een jaar lang aan het reizen was door Italië, India en Indonesië. Die helende en spirituele reis beschreef ze in de bestseller 'Eat Pray Love', waarin het karakter van Felipe in het 'Love'-gedeelte model stond voor hem.