Vrouw uit iconische WOII-foto overleden

11/09/16 - 05u24 Bron: NY Times

Greta Friedman, de vrouw die beweert dat ze de verpleegster is die op de wereldberoemde foto gekust wordt door een matroos, is donderdag op 92-jarige leeftijd overleden. De zwart-witfoto werd op 14 augustus 1945 genomen door de bekende fotograaf Alfred Eisenstaedt, toen het nieuws van de overgave van Japan het einde van de Tweede Wereldoorlog betekende.

Mark Deklin on Twitter RIP Greta Friedman...the nurse who was famously kissed on #VJDay in one of the most iconic photos of #WWII.

De identiteit van de mannen en vrouwen op de foto is al jaren een onderwerp van discussie. Minstens elf mannen beweren de matroos op de foto te zijn en drie vrouwen claimen de verpleegster te zijn.



Friedman zegt dat ze de foto pas in de jaren 1960 voor het eerste zag, toen ze een boek in handen kreeg met foto's van Eisenstaedt. Ze schreef naar 'Life' om hen te laten weten dat zij de vrouw op de foto was, maar kreeg het antwoord dat iemand anders geïdentificeerd als de verpleegster in kwestie.



"Ik geloofde dat niet, want ik wist dat het mij overkomen was," vertelde ze tijdens een interview in 2005. "Het is precies mijn figuur en wat ik aanhad, en mijn kapsel in het bijzonder."



Eisenstaedt, een fotojournalist die meer dan 2500 fotoverhalen en 90 covers voor 'Life' maakte, kon zich niet herinneren wie de vrouw op de foto was. Jaren nadat hij de bewuste foto nam, ontmoette hij Edith Shain, een kleuterjuf uit Beverly Hills, die beweerde de vrouw op de foto te zijn. Eisenstaedt stierf in 1995, Shain in 2010.