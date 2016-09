'Vrouwonvriendelijk' beeld in Egypte wordt aangepast na protest

Redactie

5/09/16 - 12u14 Bron: VK, AP

Het bewuste beeld in de Egyptische stad Sohag. © ap.

Egypte Een beeld van een soldaat die een vrouw omarmt heeft ophef veroorzaakt in de Egyptische provinciestad Sohag. Inwoners zien in het beeld, een eerbetoon aan gevallen soldaten dat nog niet officieel is onthuld, een ongewenste avance. De lokale gouverneur heeft opdracht gegeven het beeld aan te passen.

Geest van de martelaar

De kunstenaar gaat het beeld aanpassen. © ap.

De controverse haalde de landelijke media, en de gouverneur van Sohag, Ayman Abdel-Monaim, heeft een onderzoek ingesteld naar de aanbesteding door lokale raadsleden. Volgens hem had het provinciale bestuur geraadpleegd moeten worden voordat het bijna 300.000 euro kostende beeld werd besteld. "Soms botst de visie van een artiest met de cultuur van een gemeenschap", zei hij tegen persbureau AP. "Als we burgers met respect willen behandelen, moeten we ze niet beledigen."



Ondertussen is de beeldhouwer, de 60-jarige Wagih Yani, begonnen met het aanpassen van het sculptuur. De soldaat wordt verwijderd en de vrouw krijgt een olijventak in haar hand. Boven haar hoofd krijgt ze een halve cirkel van witte duiven, die vrede symboliseert. Tegenover AP heeft Yani zijn werk verdedigd. Volgens hem is er niets ongepasts aan het beeld en symboliseerde de soldaat de 'geest van de martelaar' die Egypte beschermt. "Maar ik vind het belangrijk dat iedereen blij is met het beeld."