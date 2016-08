Vermaard fotograaf Marc Riboud (93) overleden

Door: redactie

Marc Riboud in 2009. © afp.

De wereldberoemde Franse fotograaf Marc Riboud is op 93-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Riboud werd geboren in Lyon en vestigde zich in 1952 in Parijs. Daar ontmoette hij Robert Capa en Henri Cartier-Bresson om zich vervolgens aan te sluiten bij hun fotopersbureau Magnum.