Cultuurmarkt van Vlaanderen bereikt 160.000 cultuurliefhebbers

Door: redactie

28/08/16 - 23u31 Bron: Belga

© Benoit De Freine.

De 21ste editie van Cultuurmarkt van Vlaanderen in Antwerpen was zondag een groot succes. Naar schatting 160.000 mensen kwamen een kijkje nemen en kennis maken met het nieuwe cultuurseizoen dat volgende week van start gaat. Bijna 170 culturele organisaties en verenigingen waren present.

Zo'n 160.000 bezoekers kwamen mee dansen, genoten van de optredens, deden mee met de workshops of kwamen tot rust op het leesplein van de Cultuurmarkt. "Vele tienduizenden cultuurliefhebbers vonden opnieuw hun weg naar de Cultuurmarkt van Vlaanderen. Cultuurmarkt 2016 was een topeditie", zegt Philip Heylen, schepen voor Cultuur van Antwerpen.



Op 24 locaties in de stad konden mensen een gratis optreden meepikken: acteurs, comedians en muzikanten gaven voorsmaakjes van wat het nieuwe seizoen in petto heeft. Maar liefst elf musea openden gratis de deuren.



Op de Wapper creëerde Iedereen Leest een 'leesplein', een rustige oase waar je in de schaduw onder een boom kon genieten van een goed boek, voorleessessies en een boekenmarkt. Daarnaast was er ook plaats voor klassieke muziek, die onder meer in het toekomstige museum DIVA en de Sint-Joriskerk weerklonk.



Het thema van deze 21ste Cultuurmarkt van Vlaanderen was 'urban'. Let's Go Urban zorgde dan ook voor dancebattles waarbij telkens uit drie dansers de beste moest gekozen worden.



Ook kleintjes vonden hun weg door Antwerpen: via de Vliegroute konden ze al stempelend de Cultuurmarkt ontdekken. 538 kinderen brachten een volgestempelde kaart binnen.