24/09/17 - 10u30 Bron: vtmnieuws.be

© reuters.

video Prins Harry heeft in het Canadese Toronto als eerste Britse royal een ontmoeting gehad met de Amerikaanse first lady Melania Trump. De twee hebben elkaar ontmoet bij de openingsceremonie van de Invictus Games. Het was voor Melania Trump haar eerst officiële buitenlandse soloreis als first lady.