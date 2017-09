Kwart van de Belgen wil republiek in plaats van monarchie

SVM

Een kwart van de Belgen zou de monarchie willen vervangen door een republiek. In Vlaanderen loopt dat aantal op tot 30 procent. 58 procent van de totale bevolking hoopt echter dat de monarchie gewoon behouden blijft. 16 procent heeft geen mening over het onderwerp. Dat blijkt uit een peiling van 'Place Royale', het royaltyprogramma van de Franstalige commerciële zender RTL-TVi.

Een nipte meerderheid van de Belgen (50,6%) is voorstander van een 'puur protocollaire' monarchie. Van ruim 40 procent mag koning Filip zijn macht behouden.



Bij de Nederlandstaligen ziet 61,2 procent van de ondervraagden een zuiver protocollaire functie wel zitten. Aan Franstalige kant gaat slechts 35 procent akkoord met een inperking van de macht.



De meeste Belgen (58,2%) willen dat de monarchie behouden blijft. In Franstalig België loopt dat op tot 64,8%.



De peiling werd tussen 12 en 14 september afgenomen door iVOX bij 1.000 Belgen. De foutenmarge is 3,02%.