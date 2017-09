Gaan prins Harry en Meghan Markle trouwen? Dat hangt van queen Elizabeth af

Door: redactie

22/09/17 Bron: PopSugar

Nadat Meghan Markle er openhartig over praatte in Vanity Fair, is haar relatie met prins Harry officieel een feit. Heel wat Britten zijn verheugd door dit nieuws en hopen nu op een koninklijk huwelijk. Maar of de twee elkaar ooit het ja-woord zullen geven, daar beslist koningin Elizabeth over.