Dolce Paola viert 80ste verjaardag 'thuis'

Koningin Paola viert vandaag haar 80ste verjaardag niet met haar familie, maar ver van België op het piepkleine Italiaanse eiland Salina. De mensen daar dragen onze vrijgevige vorsten op handen. Vandaag worden Paola en Albert ook nog eens tot ereburgers geslagen.

Zoals elk jaar in september varen Albert (83) en Paola (80) ook deze maand weer met de Alpa rond op de Middellandse Zee. Vrijwel elk jaar legt het koninklijk jacht ook aan in de haven van Santa Marina op Salina. De lokale bevolking weet vooraf wanneer de Belgische vorsten aankomen en de mensen stromen samen in de haven om hun beroemde gasten met alle egards te onthalen. De liefde werd nog groter nadat Albert en Paola in 2004 de restauratie van het kerkje hadden gesponsord. De 180 m2 grote vloer werd volledig vervangen op kosten van Albert. Een jaar later schonken de vorsten nog eens vier handgemaakte luchters. Tijdens een misviering werden Albert en Paola bedankt en in de sacristie werd een gedenkplaat opgehangen.