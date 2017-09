Meghan Markle openhartig over haar relatie met prins Harry: "We zijn erg gelukkig en verliefd"

Bewerkt door: HA

Meghan Markle (36) en prins Harry (32) zijn stapelverliefd, maar willen hun relatie nog niet aan de grote klok hangen. "Ik hoop dat mensen begrijpen dat dit onze tijd is", zegt Meghan in een openhartig interview met Vanity Fair. "Dat het van ons is, maakt het zo speciaal. Ik ben dol op een mooi liefdesverhaal."

De 36-jarige Amerikaanse actrice lijkt te zinspelen op een toekomst met de Britse royal. "Ik weet zeker dat er een tijd komt dat we in de schijnwerpers moeten stappen, onszelf moeten presenteren en verhalen moeten vertellen", zegt Meghan. Maar tot die tijd is aangebroken, hoopt de 'Suits'-actrice op privétijd met haar vriend. "We zijn erg gelukkig en verliefd."



Meghan bevestigt in het interview dat ze prins Harry vorig jaar in juli leerde kennen. Via vrienden werden ze in Londen aan elkaar voorgesteld. "We hebben onze relatie zes maanden kunnen stilhouden voor het wereldnieuws werd." In november voelde prins Harry zich genoodzaakt zijn prille relatie te bevestigen, omdat hij vreesde voor de veiligheid van zijn geliefde. Lees ook Meghan dan toch met Harry naar trouwfeest Pippa

