Vreugde in Verenigd Koninkrijk: Kate en William krijgen derde kindje

4/09/17 - 11u24

William en Kate met prins George en prinses Charlotte. © Kensington Palace.

Kate Middleton (35) en prins William (35) zijn in verwachting van een derde kindje, dat heeft het Britse koninklijke paleis gemeld.

Kensington Palace maakte vanochtend bekend dat Kate zwanger is van haar derde kindje. De Duchess of Cambridge had al haar afspraken geannuleerd, vermoedelijk omdat ze opnieuw lijdt aan een ernstige vorm van ochtendmisselijkheid (hyperemesis gravidarum). Ze kreeg de aandoening ook bij haar vorige zwangerschappen.



Het is het derde kindje in de koninklijke familie. Prins George is intussen vier jaar oud, prinses Charlotte is twee. Het jongetje of meisje, dat ergens begin volgend jaar geboren zal worden, zal een vijfde plaats krijgen in lijn voor de troonopvolging.