Japanse prinses doet troonsafstand om te trouwen met de liefde van haar leven

3/09/17 - 23u50 Bron: ANP/BuzzR, news.com.au

Prinses Mako, de oudste kleindochter van keizer Akihito, kondigt haar verloving met studiegenoot Kei Komuro aan. Door het huwelijk verliest de vrouw haar plek in het keizerlijk huis. © epa.

De verloving van de Japanse prinses Mako, de kleindochter van keizer Akihito, met haar studiegenoot Kei Komuro is zondagmorgen lokale tijd officieel aangekondigd. De 25-jarige prinses leerde haar eveneens 25-jarige aanstaande zo'n vijf jaar geleden kennen tijdens een feestje. Beiden studeerden destijds aan de International Christian University in Tokio. Volgens Japanse media ging Kei jaren geleden al op zijn knieën. Het huwelijk betekent dat de prinses haar plek in het keizerlijk huis verliest.