Drie activistes slagen er in spandoek op te hangen aan Koninklijk Paleis

3/09/17 - 17u48 Bron: Belga

Archiefbeeld. © epa.

Brussel Drie jonge activistes zijn er gisterennamiddag in geslaagd een spandoek op te hangen aan een van de ramen van het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat bevestigt de politiezone Brussel-Elsene. De drie waaghalzen protesteerden er voor het recht op kraken.

Het incident deed zich voor rond 16 uur gisterenmiddag. De drie jonge vrouwen namen deel aan een rondleiding in het Koninklijk Paleis, maar glipten weg van de voorziene route en konden een spandoek aan een raam bevestigen. Daarop stond in het Frans: "Het Paleis is van iedereen".



De veiligheidsdiensten van het Paleis verwittigden snel de politie, waarna het drietal zonder veel moeite gearresteerd werd.



De drie dames zijn lid van een anoniem collectief dat strijdt voor het recht op kraken. "Hele paleizen staan leeg terwijl er zoveel mensen op straat leven", verklaarden ze achteraf. De activistes werden niet ter beschikking gesteld van het parket en riskeren dus geen verdere gevolgen voor hun actie.