Franse brandweerman die Diana's laatste woorden hoorde: "Dacht dat ik haar leven had gered"

Xavier Gourmelon was drie minuten na de vreselijke crash van Lady Di in de Parijse tunnel bij Pont de l'Alma als eerste met zijn tienkoppig team ter plaatse. De Britse prinses leefde nog en was even ook bij bewustzijn. Toen kreeg ze een hartstilstand. De reanimatie van Diana was succesvol. "Ik dacht dat ik haar leven gered had", zegt Gourmelon in zijn eerste interview aan de pers. Maar dat bleek helaas niet zo.

Xavier Gourmelon deed voor het eerst zijn verhaal aan The Sun. Als brandweerman was hij gebonden aan zwijgplicht. Nu de 50-jarige Bretoen na 22 jaar dienst niet meer in functie is, wou hij naar aanleiding van de 20ste herdenkingsdag van Diana's overlijden toch spreken over de horrorcrash.



Toen de Franse brandweerlui op 31 augustus 1997 op de plaats van het ongeval aankwamen, bleek Diana's chauffeur Henri Paul al overleden, vertelt Gourmelon. De toenmalige vriend van Lady Di, Dodi al-Fayed, kreeg een hartstilstand in de Mercedes en stierf eveneens ter plaatse. De Britse prinses zelf en haar bodyguard, Trevor Rees-Jones, waren bij bewustzijn. Volgens Gourmelon bleef de lijfwacht maar vragen waar 'zij' was. Hij had het over Diana, die Gourmelon zelf niet had herkend. Rees-Jones zou als enige de crash overleven, ondanks zware verwondingen in het aangezicht. Hij is nu 49.



Gourmelon zag dat de 36-jarige Diana een "kleine wonde aan haar rechterschouder" maar "helemaal geen bloed op haar" had. Ze vroeg hem: "Mijn God, wat is er gebeurd?" Xavier Gourmelon wist toen niet dat het de laatste woorden van Diana Spencer zouden zijn. Hij hield haar hand vast en probeerde haar te kalmeren. Ze verloor weer het bewustzijn en kreeg zuurstof toegediend. Ze werd uit de verhakkelde limo bevrijd, maar toen had ze een hartstilstand. Meteen pasten de hulpverleners hartmassage toe. Toen Diana na 20 seconden weer ademde, dacht Gourmelon dat ze het wel zou halen. Ook al bleef ze in coma.



Al die tijd wist Gourmelon niet met wie het blonde slachtoffer van het vreselijke auto-ongeval was. Pas toen ze met de brancard de ziekenwagen was ingedragen, zei een van de hulpverleners hem dat het om Lady Diana ging. Hij stapte naar de ambulance, keek naar binnen en herkende haar pas op dat moment. Gourmelon belde die nacht zijn vrouw wakker om het nieuws te melden. Hij was helemaal van de kaart toen hij later hoorde dat de prinses van Wales om 4 uur 's ochtends in het ziekenhuis was overleden.

