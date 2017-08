Zo zou prinses Diana er nu uit hebben kunnen zien

Tom Tates

video De Nederlandse kunstenaar Pieter van den Broek heeft een realistisch portret getekend van de Britse prinses Diana die exact twintig jaar geleden op 36-jarige leeftijd overleed na een auto-ongeluk in Parijs. Van den Broek visualiseerde de 'Queen of Hearts' eerst zoals ze er op 31 augustus 1997 uitzag. Vervolgens voegde hij lijntjes, schaduwen, rimpels en grijze haren toe om te laten zien hoe Lady Di er nu, als 56-jarige vrouw, uit zou hebben gezien.

Volgens Pieter van den Broek (47) heeft hij in totaal bijna vier dagen over het portret gedaan. "Wie goed naar het timelapsefilmpje van het tekenproces kijkt, ziet dat ik steeds andere kleding draag", licht de kunstenaar toe. "Het was een tijdrovende klus want ik wilde geconcentreerd toewerken naar een perfect eindresultaat."



Ter voorbereiding op de tekening analyseerde hij een groot aantal foto's van de Britse prinses. "Om te ontdekken hoe haar gezicht in de jaren voor haar dood evolueerde." Toevallig had Van den Broek de beschikking over veel beeldmateriaal van Diana. "Mijn vrouw hield in de tijd dat internet nog niet bestond een plakboek over haar bij. Daar heb ik de nodige inspiratie uitgehaald."



De kunstenaar bekeek ook tal van YouTube-filmpjes van mensen die zichzelf jarenlang dagelijks fotografeerden en die beelden monteerden tot één geheel waardoor veroudering van het gezicht goed zichtbaar wordt. "Daar leer je ontzettend veel van", benadrukt Van den Broek. "De meeste gezichten worden naarmate de leeftijd vordert iets breder en alles 'zakt' natuurlijk een beetje naar beneden. Dat, in combinatie met lijntjes en rimpels, zijn de tekenen van de tijd."



Van den Broek - 'ik ben alleen geïnteresseerd in Diana's leven maar geen vurig bewonderaar van haar' - vindt zijn vijftig plus Diana zeker geslaagd. "Ik weet bijna zeker dat ze er tegenwoordig zo uit zou hebben gezien." De pukkel op de linkerkant van de lijn die loopt van haar neus tot linker mondhoek heeft hij bewust 'een tikkeltje' geaccentueerd in zijn portret. "Die had ze in werkelijkheid ook: een klein 'schoonheidsfoutje'. Maar dat maakte haar wel tot wie zij was. Een vrouw van vlees en bloed, met positieve en negatieve eigenschappen, waar veel mensen zich aan konden spiegelen."