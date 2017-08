QUIZ - 20 jaar na haar dood: wat weet jij nog over prinses Diana?

TK

Vandaag is het exact 20 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk. Ze was een van de meest geliefde prinsessen ooit, ondanks heel wat schandalen, en ze staat bij velen in het geheugen gegrift. Maar hoeveel weet jij eigenlijk (nog) over Diana?