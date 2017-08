Vader van Dodi Al-Fayed spreekt voor het eerst in jaren met media: "Dodi en Diana zijn vermoord"

Bewerkt door: ADN

Mohamed al-Fayed (Archiefbeeld). © epa.

Dodi Al-Fayed bood Diana, prinses van Wales, en haar zoons een veilig thuis. "Ze geloofde dat hij haar en haar zoons kon beschermen." Dat zei Dodi's vader Mohamed Al-Fayed (88) tegen de Sunday Mirror die zijn uitspraken vandaag publiceerde. Het is voor het eerst in zes jaar dat Al-Fayed weer met media spreekt. Zijn zoon verongelukte twintig jaar geleden samen met Diana tijdens een achtervolging in Parijs.