William en Harry over hun vader Charles: "Hij was er voor ons"

Prins Charles is er na de dood van prinses Diana zo goed als hij kon geweest voor zijn zoons William en Harry. Dat zeggen de Britse prinsen in een nieuwe BBC-documentaire over de nasleep van het overlijden van Diana.

"Een van de ergste dingen als ouder is je kinderen vertellen dat de andere ouder is overleden", zegt Harry in de tv-special waaruit Britse media citeren. "Maar hij was er voor ons. Hij was onze enige overgebleven ouder. Hij deed zijn best om ons te beschermen en te verzorgen. Maar goed, hij moest natuurlijk ook haar dood verwerken."



Harry weet nog goed dat Charles het nieuws aan hem en zijn broer vertelde. Zijn reactie was er vooral een van 'ongeloof'. William zegt dat hij zich 'gedesoriënteerd, duizelig en verward' voelde toen hij het hoorde. "Ik herinner me dat ik helemaal niets meer voelde. En ik vroeg me steeds af: Waarom ik? Wat heb ik verkeerd gedaan?"



De documentaire is van de hand van regisseur Henry Singer, die ook '9/11: The Falling Man' maakte. Het is de derde televisiespecial in korte tijd waarin één of beide prinsen spreken over hun moeders dood. Daarnaast zijn er nog een aantal grote documentaires verschenen over Diana's overlijden, volgende week precies twintig jaar geleden.