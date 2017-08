Australische bar laat Deense kroonprins niet binnen wegens geen ID-kaart

jv

De Deense kroonprins Frederik werd de toegang tot een Australische bar ontzegd. Oorzaak: de prins droeg geen identiteitskaart. Het veiligheidspersoneel werd erbij geroepen en herinnerde de prins aan een recente reglementering, waardoor ze hem geen toegang konden verlenen zonder officiële documenten. Dat hebben lokale media bericht.

Het incident met de 49-jarige prins speelde zich vrijdag af aan bar Jade Buddha in Brisbane.



Na een kwartier keerde de prins terug en kon hij wel binnen nadat agenten van de Dignitary Protection Unit aan een mede-eigenaar van de bar verzekerden dat ze van de bevoegde instantie toelating hadden om voor de prins een uitzondering te maken.



Sinds vorige maand zijn in de staat Queensland strenge regels in voege. Zo moeten sommige inrichtingen, na een bepaald uur, de identiteit van inkomende bezoekers controleren met een scanner.