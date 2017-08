Jarige prins Gabriël (14) dankt in vier talen

Bewerkt door: mvdb

20/08/17 - 22u14 Bron: ANP/BuzzR

Bedankt voor uw verjaardagswensen-Merci pour vos vœux d'anniversaire-Danke für Ihre Geburtstagswünsche-Thank you for your birthday wishes! pic.twitter.com/lbrt6zxSnV

Prins Gabriël, de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde, heeft via de sociale mediakanalen van het paleis zijn dank uitgesproken voor de felicitaties die hij ontving ter gelegenheid van zijn veertiende verjaardag. Die vierde hij vandaag.

"Bedankt voor uw verjaardagswensen", liet Gabriël weten. Niet alleen in de officiël drie landstalen Nederlands, Frans en Duits, maar ook in het Engels voor een internationaal publiek. Het bedankje werd vergezeld door een zeer volwassen foto van de prins, met das en pochet.



Ons koningspaar heeft vier kinderen. De oudste, Elisabeth, is voorbestemd om in de toekomst haar vader op te volgen. De andere drie kinderen zullen hun eigen boontjes moeten doppen. Anders dan voor Filips broer Laurent en zus Astrid, ligt er straks voor hen geen dotatie te wachten.