Krant verklaart Britse prins Philip per ongeluk dood

2/08/17 - 23u36 Bron: ANP

© photo news.

The Daily Telegraph heeft vanmorgen per ongeluk een artikel gepubliceerd waarin stond dat prins Philip zou zijn overleden. Het dagblad trok het bericht snel in toen de fout werd ontdekt maar het kwaad was al geschied. Screenshots van het bericht gaan sindsdien rond op social media.

The Telegraph publiceerde het stuk onder de kop 'HOLD HOLD HOLD Prince Philip, Duke of Edinburgh, dies ages XX', net op de dag dat de man van koningin Elizabeth zijn laatste officiële handeling verrichtte voor zijn pensioen. In het artikel werd uitgebreid teruggekeken op zijn leven en zijn recente gezondheid. Ook werden al details over zijn uitvaart besproken. "Hij krijgt, zoals hij zelf wenste, een koninklijke begrafenis, die naar verwachting binnen zeven dagen plaatsvindt," stond er.



Een woordvoerder van The Telegraph heeft verontschuldigingen aangeboden. De redactie onderzoekt waar het is misgegaan. Buckingham Palace wilde niet op het bericht reageren. Dear Telegraph, please concentrate on reporting the news - not creating it.

You nearly gave one a bloody heart attack!#StillHere pic.twitter.com/QjC8CPwZLJ — Duke of Edinburgh (@PrincePhilipDoE)