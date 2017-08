Hoedje af: prins Philip (96) met pensioen na meer dan 22.000 publieke optredens

Bewerkt door: lvh

2/08/17

De 96-jarige prins woonde vandaag nog een parade bij, zijn laatste solo-optreden. © getty.

Prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, gaat met pensioen. Vandaag woonde hij nog een parade bij van de koninklijke marine en dat was zijn allerlaatste publieke solo-optreden. In totaal kwam hij 22.219 keer in actie.