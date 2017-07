De hoopvolle toespraak van koning Filip : "Praat met uw buren en leer"

Door: redactie

20/07/17 - 13u20 Bron: VTM Nieuws, VRT

© photo news.

video Verbondenheid was de rode draad in de jaarlijkse toespraak van koning Filip aan de vooravond van onze nationale feestdag. "Praat eens met iemand in uw omgeving die u niet kent", klinkt onze vorst optimistisch en hoopvol. Een groot contrast met zijn toespraak van vorig jaar waarin hij het vooral over de terreurdreiging had.

"In een tijd waarin kennis onmiddellijk en overal binnen handbereik ligt, komt het erop aan te leren begrijpen wat al die feiten in hun context betekenen", waarschuwt de koning vandaag. "Laten we ervoor zorgen dat jeugdig enthousiasme en creativiteit zo vaak mogelijk wijsheid en levenservaring op elkaars weg vinden."



Van elkaar leren

Vorig jaar klonk koning Filip teneergeslagen, maar nu maakte onze vorst een erg optimistische indruk. Koning Filip is hoopvol over de economische toestand en de arbeidsmarkt in België. "Een nieuwe Europese dynamiek lijkt vorm te krijgen. Hoe kunnen we dit moment aangrijpen? Door ervaringen te delen, kunnen we leren. Onlangs heb ik in Zwitserland kunnen vaststellen hoe succesvol een model van duaal leren kan zijn. Laten we de kruisbestuiving tussen ons onderwijs en het bedrijfsleven dan ook blijven aanmoedigen. Het zorgt voor meer dynamisme in de arbeidsmarkt. En we bevorderen er de gelijkheid van kansen mee."



Ontmoeting tijdens ramadan

De koning vertelt in zijn speech ook over zijn ontmoeting met een moslimgezin tijdens de ramadan. De vorst schoof mee aan tafel tijdens een iftar en hij was duidelijk onder de indruk. "Ik heb veel geleerd over de zin die ze geven aan het vasten, en aan het weerzien van familie, vrienden en kennissen. 's Avonds laat stonden hun buren me op te wachten. Zij boden me een fles wijn aan. En ze vertelden me hoe blij ze waren in die buurt te wonen. Het maakte me trots, dat twee zo verschillende, eenvoudige en oprechte uitingen van gastvrijheid, bij ons zij aan zij kunnen bestaan.



Ook raadt de vorst zijn volk aan over de verschillen heen te kijken. "Praat eens met iemand in uw omgeving die u niet kent. U zal ontdekken dat u met uw buren dezelfde vragen deelt, dezelfde twijfels, dezelfde hoop, dezelfde dromen. Welzijn en geluk hebben pas waarde als ze echt worden gedeeld."