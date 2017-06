FOTO'S: Gigantische taart voor jarige koningin Paola, maar Laurent is nergens te bespeuren

Door: FT

30/06/17 - 00u23 Bron: deredactie.be

Paola is een tikkeltje te klein om de taart aan te snijden. Ze krijgt hulp van prins Joachim. © photo news.

Ze zijn er behoorlijk vroeg bij - ze is pas jarig op 11 september -, maar vandaag werd de 80ste verjaardag van koningin Paola gevierd. De koningin mocht een gigantische verjaardagstaart aansnijden - met een beetje hulp van prins Joachim lukte dat aardig - en vierde met de voltallige koninklijke familie. Zelfs achterkleindochter Anna Astrid (1) woonde de festiviteiten in Waterloo bij.



Eén (belangrijk) gezinslid slaagde er echter in anderhalf uur te laat te komen: prins Laurent. Zijn stoel bleef tijdens het klassiek concert dan ook opvallend leeg. Aan de VRT-nieuwsredactie liet het buitenbeetje van de familie weten "verhinderd te zijn".



Koningin Paola herstelt intussen van een wervel- en heupbreuk na twee valpartijen, maar liet haar krukken vandaag wel thuis.