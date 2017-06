Prins Harry wilde van koninklijke titel af

Bewerkt door: mvdb

25/06/17 - 23u54 Bron: ANP/BuzzR

© epa.

Er was een tijd dat prins Harry overwoog om uit het Britse koninklijk huis te stappen. Uiteindelijk besloot hij te blijven, vooral uit loyaliteit tegenover zijn oma, koningin Elizabeth. Dat vertelt de prins in een openhartig interview met de krant Daily Mail.

© reuters. Prins Harry bleef militair actief tot 2015. © afp.

''Ik besloot te blijven en een goede rol voor mijzelf te vinden'', vertelt Harry. Die rol vond hij uiteindelijk in goede doelen. ''We zijn erg gepassioneerd over onze goede doelen en ze zijn gekozen door het pad dat mijn moeder heeft laten zien. Ik ben dol op goede doelen-evenementen en op het ontmoeten van nieuwe mensen.''



"Beste ontsnapping"

Harry geeft toe dat hij lange tijd tegendraads was. ''Ik wilde niet volwassen worden'', geeft de 32-jarige prins toe. Hij had het dan ook erg moeilijk toen hij in 2007 werd teruggetrokken uit Afghanistan. Zijn locatie was uitgelekt en om veiligheidsredenen moest hij terug naar huis. Tot zijn woede, toentertijd. ''Ik was erg boos. In het leger dienen was de beste ontsnapping die ik ooit had gehad. Het voelde alsof ik echt iets bereikte'', vertelt Harry. ''Ik voelde me onderdeel van een team. Ik was ook geen prins, ik was gewoon Harry.''



De prins vervolgt: ''In plaats van mijn problemen onder ogen te komen, stopte ik mijn hoofd in het zand en liet ik alles om mij heen mij verscheuren'', aldus Harry. Op 28-jarige leeftijd zocht hij uiteindelijk, op advies van zijn broer William, hulp. ''Ik moest de fouten die ik maakte rechtzetten en verhelpen wat er met mij aan de hand was.'' En nu gaat het goed met Harry. Hij kijkt inmiddels ook heel anders tegen de monarchie aan. Hij wil graag dat die blijft voortbestaan. ''Maar het kan niet verder zoals het nu onder de koningin gaat.''



Moderniseren

Moderniseren is volgens de prins noodzakelijk. ''We doen dit niet voor onszelf, maar voor het grotere goed en de monarchie die wij vertegenwoordigen. Er is zoveel negativiteit in de wereld. Als familie proberen wij iets positiefs te brengen.''



Dat Harry nu vijfde in de lijn der troonopvolging is, vindt hij geen enkel punt. ''De reden dat ik nu vijfde ben komt door mijn neefje en nichtje. Ik zou ze voor geen goud willen missen. Ze zijn de meest fantastische wezens ooit.''



Mocht hij zelf ooit kinderen krijgen dan hoopt Harry dat ze het leven kunnen leiden dat zij willen. ''Ik ben vastbesloten om een zo normaal mogelijk leven te leiden. En als ik ooit kinderen mocht krijgen, dan krijgen zij ook een zo normaal mogelijk leven. We willen niet een stel sterren zijn. In plaats daarvan willen we ons inzetten voor iets goeds.''