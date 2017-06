Brexit zwaartepunt in rede koningin Elizabeth

Door: redactie

Prins Charles verving zijn vader, Prins Philip, die in het ziekenhuis is opgenomen. © photo news.

Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU vormde vandaag als verwacht één van de zwaartepunten in de jaarlijkse 'troonrede' van de Britse koningin Elizabeth. In de 'Queen's Speech' zaten verder geen onverwachte grote zaken.

In een ceremonie vol pracht, praal en traditie las Elizabeth de voornemens van de regering van Theresa May voor de komende twee jaar voor. Daarin kondigde May via Elizabeth aan voor "de beste deal" te gaan in de onderhandelingen over de brexit. Er komen wetten en maatregelen voor na dat vertrek, zoals voor migratie van EU-ingezetenen en handel.





Koningin Elizabeth werd bij haar bezoek aan het parlementsgebouw vergezeld door haar zoon prins Charles. Die verving zijn vader prins Philip die uit voorzorg is opgenomen in een ziekenhuis.





Andere onderwerpen die May wil aanpakken zijn onder andere de digitale veiligheid in Groot-Brittannië, de gezondheidszorg, het invoeren van maatregelen volgens het klimaatakkoord van Parijs en het bewaken van de infrastructuur.



May beloofde meer aandacht te geven aan de bezorgdheid onder de Britse bevolking over de bezuinigingen om het begrotingstekort terug te dringen. Het was onduidelijk of de Conservatieve partij na de desastreus verlopen verkiezingen die politiek door zou zetten. De plannen lijken echter niet veel veranderd.



May gaat een lastige tijd tegemoet met een minderheidsregering die leunt op steun in het Lagerhuis van de kleine Noord-Ierse DUP. De Conservatieven onderhandelen nog met DUP over die steun.