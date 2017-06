Koning Filip houdt feestje van 1 uur met 600 gasten

PH. GHYSENS

21/06/17 - 07u43

© photo news.

De koning heeft álle burgemeesters, gouverneurs en gedeputeerden van het land bij hem thuis uitgenodigd voor een drankje en een hapje. En het wordt druk in Laken, want gisteren hadden al 500 van de 600 gasten toegezegd.

Volgende week dinsdag wordt het over de koppen lopen in het kasteel van Laken. De koning knoopt immers weer aan met een oude traditie die wil dat alle lokale bewindvoerders één keer per legislatuur naar Brussel worden uitgenodigd. De laatste keer dat de burgemeesters en provinciale verantwoordelijken door de koning werden uitgenodigd, was in 2002. Aan de toegangspoort naar het kasteel ontstonden toen zelfs files. De voltallige koninklijke familie ontving toen de burgemeesters. Volgende week zullen enkel het vorstenpaar en prins Astrid met haar man Lorenz de honneurs waarnemen. De andere familieleden waren ook uitgenodigd maar konden zich niet vrijmaken.

Vergeten traditie

Normaal gezien had de ontvangst ook in 2008 moeten plaatsvinden, maar koning Albert heeft dat om een onbekende reden niet gedaan. Zijn zoon pikt de draad nu dus weer op. "De koning wil met deze ontvangst zijn waardering uitspreken voor het werk van de burgemeesters", verduidelijkt het paleis. "Bij de vele bezoeken die hij en de koningin overal in het land brengen, zijn de burgemeesters steeds aanwezig. Ze doen er alles aan om die bezoeken vlot te laten verlopen. Het is dan ook gepast om deze mensen te bedanken." De genodigden mogen hun partners niet meebrengen naar het kasteel in Laken, want daarvoor ontbreekt gewoon de plaats. Ons land telt 589 gemeenten. Daar komen ook de gouverneurs en gedeputeerden bij. Met een verwachte opkomst van 600 personen zal de 200 meter lange Grote Galerij goed gevuld zijn.