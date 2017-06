Prins George en prinses Charlotte stelen de show

TK

Gisteren vond in Groot-Brittannië een militaire parade plaats. Die was ter ere van de 91e verjaardag van Queen Elizabeth, maar het waren prins George en prinses Charlotte die de show stalen. De kleding van de kinderen van prins William en zijn vrouw Catherine was keurig afgestemd op die van hun ouders.

Trooping the Color heet de militaire parade, en die wordt jaarlijks in juni gehouden. Daarmee wordt de verjaardag van de koningin gevierd, ook al verjaart die officieel in april. Elizabeth zelf stuurde een sombere boodschap de wereld in en nam een minuut stilte in acht voor alle slachtoffers van de Grenfell-brand.



De pers focuste zich echter op vrolijkere zaken. De jongste kinderen in het Britse koningshuis waren immers perfect uitgedost. Prinses Charlotte (2) droeg een roze jurkje, passend bij de roze japon van haar mama Catherine. Prins George (3) verscheen op het balkon van Buckingham Palace in een roomkleurig overhemd met bordeauxrode bretels, terwijl zijn vader in zijn rode uniform de militaire parade ter ere van de 91e verjaardag van koningin Elizabeth gadesloeg.



Catherine droeg een jurk van Alexander McQueen, met lange mouwen en subtiele plooien. Haar hoed, eveneens in de kleur roze, is volgens Hello! van ontwerper Jane Taylor.



Voor prinses Charlotte was het de tweede keer dat ze aanwezig was tijdens de balkonscène van Trooping the Color, waarbij de koninklijke familie keek naar overvliegende vliegtuigen van de Royal Air Force.

