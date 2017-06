De vraag die Charles aan Diana stelde voor hun eerste officiële event samen, wil geen enkele vrouw horen

KVE

In maart 1981 vergezelde Diana prins Charles tijdens hun eerste officiële uitje samen. Ze had een prachtige jurk uitgekozen, maar dat was niet naar de zin van haar verloofde. Toen stelde hij haar een vraag die geen enkele vrouw op dat moment zou willen horen. Dat blijkt uit nieuwe quotes uit tapes die Diana in het grootste geheim aan journalist Andrew Morton bezorgde.

Andrew Morton bracht in 1992 de biografie 'Diana - Her True Story' uit. Het boek veroorzaakte heel wat ophef omdat de prinses heel open was over haar depressie, eetstoornis en het slechte huwelijk waarin ze jarenlang gevangen zat.



25 jaar later is de biografie opnieuw uitgebracht en werden er nieuwe quotes van wijlen prinses Diana in verwerkt.



Een opvallende passage gaat over het eerste evenement waar het pasverloofde stel samen zou naartoe gaan. Diana was toen nog maar 19 jaar en uitgelaten dat ze aan de zijde van prins Charles naar het event in Goldsmith's Hall mocht. Ze koos voor een zwart strapless galakleed ontworpen door Elisabeth en David Emanuel. "Ik dacht dat het oké was omdat meisjes van mijn leeftijd nu eenmaal dat soort jurken dragen", vertelde Diana over die bewuste avond.



Toen wandelde ze het kantoor van haar toekomstige man binnen. "Je gaat toch niet naar dat event in DIE jurk?", vroeg hij haar. Diana antwoordde: "Ja toch wel."



En hij zei: "Het is een zwart kleed. Alleen mensen die in rouw zijn, dragen zwart." Het was blijkbaar niet gepast - als lid van de koninklijke familie - om zwart te dragen. Dus antwoordde het jonge meisje gevat: "Ja maar, ik maak nog geen deel uit van de koninklijke familie."



Die avond zou een wijze les worden voor de toekomstige prinses. De pers was alvast lovend over haar jurk. Haar keuze was dus niet verkeerd.



Op het event ontmoette ze prinses Grace van Monaco. De ervaren prinses zag de angst in de ogen van Diana. De jonge vrouw stortte haar hart uit over de eenzaamheid die ze voelde. "Maak je geen zorgen", grapte prinses Grace. "Het zal alleen maar erger worden."



En gelijk kreeg ze.